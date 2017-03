Liderado por norte-americano, Coritiba enfrenta o Londrina

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

(foto: Divulgação/Coritiba)

No próximo domingo (26), o Coritiba Crocodiles faz sua estreia no Campeonato Paranaense de Futebol Americano desta temporada. É o início da busca pelo oitavo título estadual e a volta da hegemonia paranaense.

O último ano não foi como a equipe esperava. Desde o início de as competições oficiais, fullpads, o Coritiba Crocodiles não ficava de fora das finais de campeonatos nacionais. Desde 2009, com o primeiro Campeonato Paranaense realizado, a equipe não deixava de conquistar um título sequer. Por isso, em 2016, a equipe aprendeu diversas lições e, este ano, passou a ser o ano da reformulação e da renovação. Novos jogadores, comissão técnica diferente, mas todos com a mesma mentalidade vitoriosa.

O destaque para esta temporada é a manutenção do norte-americano Drew Banks na equipe. Porém, em 2017, ele não ficará apenas dentro de campo. O experiente quarterback assume o boné e é o novo head coach do Croco. E desde que retornou ao Brasil, no início do ano, Banks impõe seu ritmo aos treinamentos e faz sua avaliação sobre o início da temporada.

“Nós estamos treinando muito e esse jogo vai nos mostrar como a equipe está. Não estamos pensando em quem vamos enfrentar, mas estamos preocupados com a nossa equipe. Apenas isso. O Croco de 2017 está pensando no Croco”, afirmou. A preocupação tem como base os resultados da temporada passada.

O primeiro jogo do Croco em 2017 é contra o Londrina Bristlebacks e acontece no próximo domingo, às 10h, no Estádio Municipal José Garbelini, em Cambé. Para esta partida, o coach não contará com o elenco completo, mas mesmo assim confia no potencial de seus atletas e na busca pelo resultado. “Não temos todos os jogadores neste jogo, mas isso não é uma desculpa. Confiamos em todos os atletas e esperamos o mesmo resultado independente de quem entra em campo”, completou.

Logo de cara, na primeira rodada, o time enfrenta uma viagem longa durante a noite e entra em campo pela manhã. Para Drew, as adversidades precisam ser superadas. “Isso dificulta um pouco, ao viajar a noite inteira e depois jogar na manhã do dia seguinte, não é fácil. Mas é assim que vai ser a competição. Então, vamos procurar a concentração desde o momento em que chegarmos ao estádio e jogar do jeito que estamos treinando”, destacou.

Sobre o novo formato da competição, Drew Banks mais uma vez foi categórico ao afirmar que no momento a equipe está pensando em sua performance e que vai trabalhar jogo a jogo para voltar ao topo. “Vai ser minha primeira temporada estadual aqui no Brasil. Não sei como era a fórmula anterior, mas é como eu falei, o Croco está preocupado com o Croco. Nós sabemos que teremos jogos, os playoffs e o restante. Nós vamos jogar um jogo de cada vez. E se fizermos tudo certo, não importa a fórmula, nós vamos chegar onde queremos chegar”, garantiu o americano.

E a torcida ansiosa pela estreia da equipe também foi lembrada pelo treinador, que reforçou que os fãs podem esperar boas coisas neste ano. “O torcedor pode esperar que o time vai chegar nos jogos e jogar com fé, jogar como uma família. Nós vamos lutar cada segundo, vamos jogar rápido e vamos terminar cada jogada, cada quarto”, concluiu.

Serviço: Londrina Bristlebacks x Coritiba Crocodiles (1ª Rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Americano)

Local: Estádio José Gaberlini (Av. José Bonifácio - Vila Atalaia, em Cambé-PR)

Data: 26/03/2017

Horário: 10h