O jeito do SBT, e só dele, de fazer jornalismo

Toda e qualquer iniciativa do SBT em ampliar espaços do seu jornalismo seria digna dos melhores elogios, especialmente em se tratando de uma emissora que, historicamente, sempre voltou suas costas para ele. Só que não. Dois motivos, ao longo dos tempos, foram considerados por Silvio Santos para justificar este seu afastamento ou saída olímpica do campo da informação. Primeiro por se tratar de um “brinquedo caro” e depois porque, para ele, era impossível combater a Globo naquilo que ela tinha de melhor. De uns tempos para cá, este seu jeito de ver as coisas se modificou. Primeiro, como um grande desafio e por mais de 3 anos de batalha, tirou Ana Paula Padrão da Globo. De lá para cá, e mesmo depois da saída dela, foram vários os horários criados, até se chegar agora a uma madrugada inteira de jornal e a abertura de 3 horas na faixa do almoço, a ponto de botar o quase imexível “Chaves” na cerca. Isto, em se tratando de SBT, é um feito digno de entrar na história.

Questão de sempre

O problema do SBT, no jornalismo, de uns tempos para cá, é a falta de estrutura. Não existiu, pelo menos nesses últimos tempos, nenhum considerável reforço no seu sistema de operações para fazer frente à tamanha e quase desproposital quantidade. O SBT não tem uma redação, pessoal e equipamentos, para fazer atender tantos telejornais.

No fim...

O que se vê, em meio a tantos, é que não existe um que faça a diferença e que realmente tenha um grande apelo junto ao público. Ficam todos naquela faixa do mais ou menos.

E não há nada tão ruim...

Que não possa ficar pior: dentro do SBT a informação é que, ainda neste começo de semana, o apresentador alagoano Siquêra Junior terá uma reunião com o diretor nacional de jornalismo, José Occhiuso, para assumir a faixa das seis às oito e meia da manhã. Trata-se da mesma pessoa que, no final do ano, disse que “aquele que fuma vai morrer antes do Natal”. Na sequência, foi parar no hospital, com problemas no coração.

Indicação

O reality show “Entubados”, produzido pela Formata e exibido no canal Sony, vai concorrer no “The International Format Awards 2017” na categoria de “Melhor Formato Multiplataforma”. Este é aquele que confinou alguns dos maiores youtubers em uma casa por dois dias por semana, durante alguns meses, para submetê-los a provas e desafios. Apresentação do Danilo Gentili.

Então é assim:

Amanhã, sem rotular como festa ou coisa parecida, a Record vai receber algumas pessoas nos estúdios da Casablanca, no Rio, para um encontro com a Xuxa e a apresentação dos cenários do “Dancing Brasil”. Tudo de forma discreta e sem maior alvoroço, em respeito ao momento que ela passa, com a recente perda do pai.

De qualquer forma

Já a partir de hoje, os participantes escolhidos para o primeiro “Dancing Brasil” iniciam a fase de ensaios. O programa tem a sua estreia definida para 3 de abril, segunda da semana que vem.

Pesquisa de hoje

Hoje deve sair o dado definitivo do Ibope Inteligência, sobre o número de domicílios em São Paulo e outras 38 cidades da região metropolitana habilitados para o digital. Painel da semana passada indicava que menos de 300 mil pessoas correm o risco de ficar sem ver TV a partir de quarta-feira.

Mudança de canal

A partir desta segunda-feira, a TV Brasil muda, em São Paulo, para o canal 62.1 digital. Para sintonizar o novo canal o telespectador deve fazer a busca automática no televisor. Tudo em função do desligamento do sinal analógico, quarta-feira.

Encontro da Copa

De 4 a 7 de abril, as emissoras detentoras dos direitos da próxima Copa do Mundo estarão reunidas na Rússia, conhecendo o que será oferecido a elas para a transmissão do ano que vem. Do Brasil estão confirmadas a Globo, Globosat e Fox Sports. ESPN não.

Menos um

A partir da segunda que vem, dia 3, o SBT vai manter apenas dois títulos de novelas nas suas reprises da faixa da tarde. Com o final de “Querida Inimiga”, na sexta-feira agora, um será diminuído.

Novo tipo

O personagem Bertoldo Brecha, dos bordões “Venha!” e “Camarão é a mãe”, um dos mais queridos da antiga “Escolinha”, será uma das novidades da próxima temporada do programa, que começa a ser gravada em junho. A diretora Cininha de Paula busca alguém da nova geração de comediantes para fazer o papel.

Cinema

De acordo com a Paris Filmes, “Minha Fama de Mau”, sobre a vida de Erasmo Carlos, só chegará aos cinemas no primeiro semestre de 2018. O elenco reúne Chay Suede, vivendo o Tremendão, Malu Rodrigues (foto) interpretando Wanderléa e Gabriel Leone fazendo Roberto Carlos. Malu que prepara o lançamento de um canal na internet com releituras de canções de musicais renomados e de músicas antigas.

Bate – Rebate

Informação que vem da Band dá conta que não serão apenas Álvaro José, Teo José e Renata Fan, do esporte, para o evento que a emissora irá realizar na quarta-feira...

... Milton Neves, Larissa Erthal e Neto também estarão presentes.

Direção do SBT está se virando nos 30 para que não existam grandes comprometimentos na audiência, com as recentes mudanças feitas na programação...

... O problema é que, apesar de todo esse empenho, a Record é quem mais tem tirado proveito de tudo.

O psicanalista Jorge Forbes, que agora apresenta o “Terradois” com a Maria Fernanda Cândido, será o entrevistado do “Roda Viva”, da Cultura, nesta segunda-feira.

A produção de “Poliana”, próxima novela do SBT, foi acelerada...

... A escolha completa do elenco, se tudo correr como se espera, deve acontecer até meados do próximo mês...

... O experiente Reynaldo Boury está à frente de tudo.

Uma vez que a Xuxa vem aí com o “Dancing Brasil” na Record, o pessoal do Ratinho no SBT não quer ser pego de surpresa...

... Pelos menos 5 novos quadros estão sendo produzidos para o programa.

C´est fini

“A Lei do Amor”, das 9, na Globo, entra hoje na sua última semana. A informação é que essa novela, muito mais do que ela representa, já de alguns dias está sendo usada para levantar pistas do crime instalado, que é a venda de capítulos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!