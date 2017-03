Técnico do Paraná indica, de novo, o fim do rodízio

(foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Paraná Clube, Wagner Lopes, indicou mais uma vez que pode acabar com o rodízio de jogadores. Desde o início de 2017, cada jogador tem disputado apenas uma partida como titular por semana. Nesse período, poucos atletas escaparam dessa regra. Em 6 de março, o treinador afirmou que abandonaria essa regra e começaria a repetir a escalação do meio de seman no fim de semana. Mas não foi o que ocorreu.

Agora, nessa sexta-feira (dia 24), Wagner Lopes voltou a indicar o fim do rodízio. Mas fica a dúvida se ele está despistando os adversários. “Pensando com relação a lesões, a gente vai esperar. Mas a ideia é já ir mantendo um time, repetindo, para poder se acostumar com o pouco descanso e os jogos em sequência. Daqui a pouco temos Copa do Brasil e jogos finais no sábado e domingo. Será jogo em cima de jogo. A gente já tem que começar a repetir escalações. Dependendo da condição física, vamos decidir no treino de hoje e amanhã”, afirmou o treinador.

No domingo, o Paraná vai a Toledo e, na quarta-feira, recebe o Atlético-PR na Vila Capanema. O time de Wagner Lopes já está classificado antecipadamente e também assegurou as duas únicas vantagens possíveis para as quartas de final: enfrentar um adversário pior colocado na tabela e ter o mando de campo da partida de volta.

O Paraná só volta a jogar pela Copa do Brasil em 5 de abril, contra o ASA, na Vila Capanema.

Para este domingo, caso Wagner Lopes realmente repita a escalação do último jogo, o time ficará com a seguinte formação: Léo; Junior, Airton, Brock e Kaike; Gabriel Dias, Alex Santana, Diego Tavares, Renatinho e Matheus Carvalho; Ítalo. Em caso de rodízio, a equipe provável é: Marcos; Diego Tavares, Artur Jesus, Rayan, Kaike; Jhony, Diego Canuto, Felipe Alves, Zezinho e Nathan; Bentancourt.

As novidades no banco de reservas podem ser os cinco reforços anunciados nessa semana: os atacantes Robson, Rafinha e Pedro Bortoluzo, o zagueiro Lucas Kal e o volante Maycon Canário. “Não treinei com nenhum deles ainda, vou treinar com eles pela primeira vez. Já os conheço de ver jogar pelo São Paulo e por outros clubes, mas não comigo. A gente recebe de braços abertos, vai ser a primeira vez que vamos trabalhar hoje, mas a partir do momento que o departamento médico liberou para mim e eles mostrando entendimento dos nossos princípios de jogo, do nosso modelo e do que temos proposto aqui, é claro que a gente pretende usar sim”, declarou Wagner Lopes.