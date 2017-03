Atriz Emma Thompson revela que já recusou convite de Trump para sair

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao invés de Melania Trump, os Estados Unidos poderiam ter a atriz Emma Thompson como primeira-dama. Isso porque a britânica revelou nesta sexta-feira (24), em entrevista à emissora sueca SVT, que já foi convidada por Donald Trump para um encontro. Mas ela não se interessou pelo milionário. Nos cinemas como a Madame Samovar de "A Bela e a Fera", Emma disse que o convite foi feito pouco tempo depois de seu divórcio com o ator Kenneth Branagh , quando estava gravando o filme "Segredos do Poder", de 1998. "Eu levantei o telefone e ouvi 'oi, é o Donald Trump'. Eu disse 'sério? Como posso ajudá-lo?', e ele disse 'eu estava pensando se poderia te oferecer acomodação em uma das minhas Trump Towers, elas são muito confortáveis'", contou a atriz. Achando a situação estranha, Emma perguntou o motivo do convite e Trump teria respondido: "Sabe, eu acho que nós nos daríamos muito bem. Talvez nós pudéssemos sair para jantar qualquer hora." Nem um pouco impressionada, Emma respondeu que iria pensar e agradeceu. Mas o choque foi tanto que a atriz acabou nunca conhecendo o presidente americano. "Você poderia ter parado Trump", brincou um convidado do programa, ao saber que Emma poderia ter se tornado o braço direito do milionário.