Em situações opostas, Linense e São Bernado se enfrentam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (25), às 16h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Linense receberá o Novo Horizontino pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Na última terça-feira (21), a equipe de Lins amargou uma derrota feia fora de casa: 5 a 1 para o Ituano. Apesar disso, o time briga por uma classificação nas fases finais. Com 14 pontos na competição, o Linense segue na cola do líder do grupo B, o São Paulo, que soma 16 pontos. Já o São Bernardo luta para não ser rebaixado na competição. O time somou 10 pontos, é lanterna do grupo A e não vence há três rodadas. Em clima de pressão, o treinador Sérgio Viera avaliou que sua equipe deve jogar “como se fosse o último jogo das nossas vidas”. Novorizontino e Mirassol duelam em busca da classificação SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois destaques do interior neste ano, Novorizontino e Mirassol se enfrentarão neste sábado (25), às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe da casa soma 14 pontos na competição e é vice-líder do grupo C, atrás do já classificado Palmeiras. A dois jogos do fim da fase classificatória, o time disputa com Red Bull Brasil, terceiro colocado com 12 pontos, uma vaga para as quartas de final. Já a briga do Mirassol, em terceiro no grupo D, é com Ponte Preta e Santos. O time perdeu na última rodada por 2 a 0 para o Palmeiras e tem 14 pontos, dois a menos que os líderes de sua chave, mas se mantém esperançoso pela classificação. “É acreditar, nada é impossível, principalmente no futebol”, resumiu o zagueiro Edson Silva. Lutando para não cair, Ferroviária recebe o Ituano SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima será de decisão para Ferroviária e Ituano que se enfrentam neste sábado (25), às 19h, no estádio da Fonte Luminosa, pela 11ª do Campeonato Paulista. O time de Araraquara tem apenas 9 pontos, é laterna do grupo B e luta para não ser rebaixado. O treinador Paulo César de Oliveira afirmou que as duas últimas rodadas da competição serão “angustiantes”, mas destacou: “O importante é que seguimos na luta”. Por sua vez, o Ituano vive a expectativa de uma classificação para as quartas de final. A equipe rubro-negra é terceira colocada do grupo A e está empatada em pontos, 13, com o Botafogo-SP. Ciente da condição do adversário, o técnico Roque Júnior sintetizou o espírito de seu time para o duelo: “Se for uma decisão para eles, será uma decisão para nós também”.