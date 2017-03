Kleber volta ao time, mas Henrique Almeida vira dúvida

Henrique Almeida disputa lance com jogador do PSTC (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico interino do Coritiba, Pachequinho, segue com problemas para escalar o time. Dessa vez, o atacante Henrique Almeida virou dúvida para a partida de domingo, contra o Rio Branco, às 19h30, no Couto Pereira. O jogador levou uma pancada no tornozelo e está em recuperação.

Contra o PSTC, na última quinta-feira, Pachequinho não pode contar com oito jogadores. Um deles é o atacante Kleber Gladiador, que cumpriu suspensão e pode voltar ao time no domingo.

Os outros sete seguem em recuperação: os meias Ruy e Galdezani, os atacantes Rildo e Filigrana, o zagueiro Juninho e os volantes Jonas e João Paulo.

A provável escalação para domingo é Wilson; Rodrigo Ramos, Walisson Maia, Werley e William Matheus; Alan Santos, Edinho e Anderson; Neto Berola, Iago (Henrique Almeida) e Kleber.