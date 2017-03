Primeiro treino de Marlone tem caneta em Rafael Carioca

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Anunciado como reforço do Atlético-MG na noite de quinta-feira (23), o meia Marlone já estava em campo, na Cidade do Galo, nesta sexta-feira (24). O jogador emprestado pelo Corinthians treinou normalmente com os novos companheiros. Na primeira parte, uma atividade técnica, com troca de passes e finalização. Na segunda parte, um treino tático e com formação de duas equipes.

Marlone treinou no time reserva e protagonizou um dos momentos mais interessantes do treino, ao aplicar uma caneta no volante Rafael Carioca. Como o meia estava atuando normalmente no Corinthians, ele pode até ser relacionado para o duelo deste domingo, com a URT, caso tenha o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até as 19h desta sexta-feira.

"Ele faz muito bem todas as funções do meio, nesse modelo em que jogamos. Ele se acostumou a jogar pela esquerda, mas também pode atuar centralizado e já o vi jogando pelo lado direito em alguns momentos. Ele se aproxima para o chute de grande e média distância. Vamos conversar com ele nos próximos dias, para ver em qual lugar ele se sente mais à vontade e que pode render melhor", explicou o técnico Roger Machado, que desde o começo de 2017 pedia a contratação de Marlone.

E o time que treinou foi praticamente o mesmo que iniciou a última partida, contra o Tricordiano. Somente duas alterações. Com Otero na seleção venezuelana, Robinho voltou ao time.

Já o atacante Fred foi preservado pela comissão técnica, após participar da primeira parte da atividade. Assim, o time do treino foi formado por Giovanni, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo e Cazares; Robinho e Rafael Moura. A tendência é que esse time, apenas com Fred no lugar de Rafael Moura, seja o escalado por Roger para iniciar a partida com a URT. Algo que o treinador optou por não revelar.

"Tem algumas opções importantes para o jogo do final de semana. Ainda tem o último treino amanhã. A gente faz a outra parte da preparação e definimos a equipe que vai a campo. E não deve mudar muito em relação a que treinei, para esse jogo que é muito importante e define muita coisa", afirmou o técnico.