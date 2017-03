Pedrinho é maior driblador do Corinthians no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 108 minutos em campo e apenas um jogo como titular do Corinthians, o meia-atacante Pedrinho já é o maior driblador do time alvinegro no Campeonato Paulista. A revelação corintiana, de 18 anos, fez sua estreia como titular nesta quinta-feira contra o Red Bull.

Segundo o Footstats, Pedrinho deu quatro dribles certos durante os 85 minutos em que esteve no gramado da Arena Corinthians. Quando atuou contra a Ferroviária por mais 23 minutos, o garoto conseguiu aplicar a jogada uma vez. Com cinco dribles, Pedrinho juntou-se a Romero e Fagner, que disputaram mais de seis jogos no Paulistão. Contra o Red Bull, Pedrinho também foi o jogador mais caçado do Corinthians, com três faltas recebidas. O time alvinegro recebeu 17 faltas durante o empate por 1 a 1 em Itaquera.

O meia-atacante ainda foi vice-líder em desarmes certos, com três. E por muito pouco o atleta não estreou como titular com uma assistência: ainda no primeiro tempo, Pedrinho lançou Jô na área, mas o centroavante parou no goleiro Saulo. Pedrinho deve ser escalado novamente entre os 11 jogadores do Corinthians no próximo domingo. O time corintiano enfrenta o São Paulo no Morumbi em jogo válido pela 11ª rodada do estadual.