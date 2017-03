(foto: Reprodução Ecovia)

O bom tempo previsto para o fim de semana no litoral paranaense deve atrair as famílias paranaenses para as praias. De acordo com a concessionária Ecovia, responsável pela administração do trecho que liga Curitiba ao Litoral, 50 mil veículos devem circular pelas estradas administradas pela empresa. Segundo o Simepar, a temperatura pode chegar até a 27ºC em Matinhos, entre sábado e domingo.

Cerca de 10 mil veículos deverão trafegar pela BR-277 em direção às praias na sexta-feira (24). O trânsito deve ser alto entre 17h e 20h e o horário de maior movimento está previsto para acontecer às 19h, quando mais de 900 veículos devem passar pela praça de pedágio, sentido Litoral. Haverá movimento elevado também no sábado (25), principalmente entre 10h e 12h, horários em que, na média, devem passar mil veículos a cada hora.

No domingo, o maior movimento está previsto para acontecer no sentido Curitiba. Quase 11 mil veículos irão retornar durante todo o dia e, entre 18h e 19h, a Ecovia prevê que o fluxo seja de 1,5 mil veículos – mais de três vezes acima do registrado em dias comuns.