Contra Brasil, Paraguai convoca lateral para substituir lesionado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção do Paraguai, Francisco Arce, anunciou nesta sexta-feira a convocação do lateral direito Marcos Cáceres, do Newell's Old Boys (Argentina), para a partida contra o Brasil. As duas seleções se encontrarão na terça-feira (28), em São Paulo, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Segundo a APF (Associação Paraguaia de Futebol), Cáceres se apresentará ao treinador nesta sexta-feira (24). O jogador chega para substituir Juan Patiño, que se lesionou antes da partida desta quinta-feira (23) contra o Equador, também pelas eliminatórias. Jogando em casa, os paraguaios venceram por 2 a 1. "Foi realizada uma avaliação médica pertinente. Não se verificou ruptura. O jogador sofre com uma contratura muscular", diz comunicado do departamento médico da APF. O Paraguai é o atual sétimo colocado das eliminatórias sul-americanas, com 18 pontos em 13 jogos. O Brasil lidera o qualificatório, com 30 pontos.