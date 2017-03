Grêmio ganha três retornos, mas Geromel e Maicon continuam fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio tem três reforços para enfrentar o Juventude, pela 10ª rodada do Gauchão. Marcelo Grohe, Edílson e Miller Bolaños foram relacionados para o jogo deste sábado (25), na Arena. Em contrapartida, o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon seguem fora de combate. A lista de relacionados foi divulgada nesta sexta-feira (24), após treino parcialmente liberado para imprensa. O time titular não foi confirmado. Bolaños foi relacionado após levar o terceiro amarelo no jogo entre Paraguai e Equador, pelas eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo da Rússia. Suspenso, o camisa 23 desembarcou no começo da tarde em Porto Alegre e treinou normalmente. Marcelo Grohe retomou as atividades normais ainda na quinta-feira e a escalação depende de teste final, a ser realizado no aquecimento. Nas últimas três partidas, Léo foi o substituto. Já Edílson encerrou fase de preservação e pode fazer a estreia na temporada. O lateral direito realizou artroscopia no joelho em dezembro e ao retornar, teve lesão muscular na panturrilha em jogo-treino no CT Luiz Carvalho. O zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon seguem em recuperação. De acordo com Renato, o protocolo adotado visa não precipitar a volta para evitar novas lesões e desfalque em etapas decisivas do Gauchão ou jogos da Copa Libertadores. "É importante ter o grupo todo de volta, mas não podemos precipitar as coisas, alguém sentir de novo e ficar fora em um momento importante. Estamos fazendo tudo com cautela, voltaram a treinar com bola agora e aos poucos vão ter a confiança dentro deles", disse Renato Gaúcho, em entrevista coletiva, após o treino. O provável Grêmio: Marcelo Grohe (Léo); Léo Moura (Edílson), Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Michel, Ramiro, Bolaños (Everton) e Pedro Rocha; Luan.