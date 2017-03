Vacinação contra a gripe no Paraná começa em 17 de abril

A Secretaria Estadual da Saúde reuniu nesta sexta-feira (24) a Comissão de Infectologia para discutir as estratégias adotadas na vacinação contra a gripe no Paraná em 2017. O início da campanha foi marcado para 17 de abril nos 399 municípios do Estado e vai até 19 de maio.

“Os paranaenses terão mais de um mês para buscar uma unidade de saúde e se imunizar contra a Influenza. Nosso público-alvo passa de 3 milhões de pessoas e a meta é vacinar, no mínimo, 90% delas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

A mobilização nacional, também conhecida como Dia D, vai acontecer em 6 de maio. Nesta data, as unidades de saúde ficarão abertas durante todo o dia para vacinar a população que pertence aos grupos da campanha.

“A vacina tem o objetivo de proteger principalmente pessoas que têm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Deste modo, podemos reduzir também o número de mortes por gripe”, explica a chefe do Centro estadual de Epidemiologia, Júlia Cordellini.

O público-alvo inclui pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para 2017, o Ministério da Saúde também incluiu para a vacinação os professores do ensino regular e superior de escolas públicas e privadas. No Paraná, esse público é estimado em 144 mil profissionais, totalizando 3,1 milhões de pessoas para receber a vacina no Estado em 2017.

REUNIÃO

A reunião também discutiu questões sobre as vacinas da dengue e da febre amarela. A comissão, coordenada pela Secretaria da Saúde, reúne representantes de sociedades profissionais, conselhos de classe e instituições ligadas à área de infectologia. Mensalmente, o grupo discute estratégias para prevenção, controle e tratamento de doenças infecciosas.