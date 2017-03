Por decisão da diretoria, Palmeiras veta divulgação de atletas relacionados

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mudança para quem acompanha o Palmeiras ocorreu nesta sexta-feira (24), véspera da partida contra o Audax, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Ao contrário da postura já tradicional dos últimos anos – e isso se estende aos grandes clubes nacionais -, o atual campeão brasileiro vetou a divulgação da lista de relacionados para o duelo deste final de semana. Esta nova postura ocorrerá por tempo indeterminado, de acordo com decisão do departamento de futebol. O mistério agora 'oficial' surge como a segunda grande mudança de comportamento do clube nos últimos dias. O Palmeiras escondeu, por exemplo, o motivo do corte de Arouca da vitória da última quarta-feira (22). Somente na entrevista coletiva de Eduardo Baptista, ocorrida depois do confronto No mesmo dia, por exemplo, nenhum jogador passou pela zona mista antes da vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. É comum os dois clubes entrarem rumo aos vestiários do Allianz Parque pela zona de imprensa, na qual alguns param para conversar com a imprensa. O Palmeiras, por meio da assessoria de imprensa, optou por não se pronunciar sobre o assunto.