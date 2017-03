Ippuc retoma discussão da Lei de Zoneamento de Curitiba

Greca (ao centro) na reunião com vereadores: de olho no zoneamento (foto: Ari Dias / Ippuc)

Com a presença maciça dos vereadores eleitos para o mandato 2017-2020, o Ippuc retomou, nesta sexta-feira (24), os encaminhamentos em torno da lei de Zoneamento e Uso do Solo, como parte do processo que consolida a revisão do Plano Diretor da cidade.

Foram 24 os parlamentares presentes à reunião aberta pelo prefeito Rafael Greca, que agradeceu ao parlamento por ter devolvido o plano à Prefeitura para ser reavaliado. “Sou grato por vocês terem devolvido o plano no final do ano passado, após a minha eleição, para que possamos fazer uma ampla discussão sob a luz do nosso trabalho técnico. Isso só aumenta a minha responsabilidade de fazer algo muito bom pela nossa cidade”, afirmou Greca.

O presidente do Ippuc, Reginaldo Reinert, destacou que a dinâmica da cidade faz que as adequações urbanas sejam objetos de estudo permanente. “A cidade muda com o tempo, as necessidades passam a ser outras e o plano precisa ser constantemente reorganizado e readaptado. E esta é a função do Ippuc.”

O presidente da Câmara, Serginho do Posto, ressaltou que os parlamentares estão empenhados no debate sobre as mudanças urbanas de Curitiba com foco no planejamento. “Queremos colaborar e participar ativamente dessas discussões. Faremos um debate franco para que as decisões tomadas com a revisão da lei do zoneamento representem o melhor para a cidade.”

O vereador Hélio Wirbinski, que preside a Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal, lembrou que o Plano Diretor foi discutido ao longo de dois anos e a partir disso foram traçadas as diretrizes para os debates técnicos da Lei de Zoneamento. “Vamos fazer uma discussão transparente que dê oportunidade à participação de toda a sociedade. Parabenizo o Ippuc porque vejo agora o instituto resgatando a capacidade de planejar a cidade para os próximos 20 anos, o que não acontecia há muito tempo em Curitiba.”

Para o vereador Pier Petruziello, a iniciativa em retomar o debate da legislação de zoneamento é importante para todos os parlamentares, em especial os de primeiro mandato, para que tenham ciência dos processos e possam fiscalizar os projetos quando encaminhados à Câmara.

O prefeito Rafael Greca salientou como importante, no processo de realinhamento do uso do solo, trabalhar com a perspectiva da criação de uma malha viária metropolitana, bem como a da integração de áreas ainda isoladas da cidade. “É importante costurar o Tatuquara à Curitiba. Estamos trabalhando para fazer isso acontecer, de forma que aquela área seja acoplada à malha de Curitiba e consigamos fazer o que foi feito com o Bairro Novo”.

Além disso, disse o prefeito, é necessário fazer da Grande Curitiba uma cidade só, a partir de ligações metropolitanas.

O coordenador da revisão do Plano Diretor no Ippuc, Miguel Roguski, destacou que a lei de zoneamento é um processo que vem do Plano Diretor e ganha o caráter de plano integrado com as políticas de desenvolvimento urbano, ambiental, socioeconômico e o processo de gestão democrática da cidade. “Temos também a legislação urbanística, planos setoriais, regionais, estratégicos e de vizinhança. São processos com base em uma visão de futuro por uma cidade próspera, segura, aprazível, participativa e sustentável”, disse Roguski.

Na apresentação foi abordada ainda a integração do macro ao microplanejamento nas regionais com o desenvolvimento de planos específicos a partir de diagnósticos locais, definição de diretrizes, recebimento de sugestões e definição de políticas públicas, oficinas de capacitação e ação nos bairros.

Para fechar o encontro foi abordada a integração do Conselho da Cidade de Curitiba (Concitiba) no processo, com a participação de representantes da sociedade civil organizada e do poder público.

Ficou definido que a equipe técnica do Ippuc estará disponível para as discussões sobre a legislação e à apresentação de propostas e encaminhamentos relativos à lei de zoneamento, por parte dos vereadores e da academia. As reuniões para este fim serão às sextas-feiras, das 14h30 às 17h30, no Ippuc e deverão ser marcadas com o gabinete do presidente do instituto.

Também estiveram na reunião os vereadores Maria Manfron, Professora Josete, Julieta Reis, Mestre Pop, Goura Nataraj, Toninho da Farmácia, Professor Euler, Geovani Fernandes, Marcos Vieira, Carlos Mauro Bobato, Silberto Cardoso, Felipe Braga Cortes, Tico Kuzma, Osias Moraes, Wolmir Aguiar, Bruno Pessuti, Mauro Ignácio, Sabino Picolo, Zezinho Sabará, Oscalino do Povo e Rogério Campos.

Por parte do município participaram o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel, o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur e o secretário Municipal do Urbanismo, Marcelo Ferraz César. A professora Mirna Cortopassi Lobo representou a Universidade Federal do Paraná.