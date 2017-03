Vacinação contra a dengue termina na próxima semana que vem

A segunda fase da campanha de vacinação contra a dengue no Paraná termina na próxima sexta-feira (31). Até a manhã desta sexta-feira (24) foram aplicadas 148 mil vacinas, sendo 98 mil referentes à segunda dose e 50 mil para pessoas que não foram imunizadas na primeira etapa da campanha, em agosto de 2016.

“Em três semanas, atingimos quase 50% da nossa meta. Queremos vacinar as 200 mil pessoas que participaram da primeira fase da campanha e aumentar a cobertura da primeira dose. Para isso, nesta última semana, contamos com a preocupação da população paranaense que faz parte do público-alvo em se proteger e, indiretamente, proteger todos ao seu redor”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto.

Dos 30 municípios que fazem parte da campanha, nove vacinaram mais que 80% do público-alvo da segunda dose e 14 estão com índices entre 50 e 79%.

A situação é mais preocupante nas cidades de Mandaguari (35%), Foz do Iguaçu (39%), Paranaguá (43%), Londrina (44%), Ibiporã (44%), Sarandi (47%) e Cambé (48%).

A chefe do Centro estadual de Epidemiologia, Júlia Cordellini, ressalta que essa também é a última oportunidade para quem não tomou a primeira dose receber a vacina. “A terceira etapa está programada para acontecer em setembro. Naquele período só será possível aplicar as segundas e terceiras doses da vacina. A primeira não será mais oferecida”, enfatiza.

Júlia afirma que a vacina é extremamente segura e é resultado de 20 anos de estudos. “Ela tem eficácia comprovada e protege contra os quatro sorotipos da dengue. Desde o início da campanha no ano passado, não tivemos nenhum relato de efeito adverso moderado ou grave. A vacina só traz benefícios para a saúde”, acrescenta.

A vacina é oferecida em 250 pontos fixos, além das equipes volantes que levam a vacinação para locais de grande circulação de pessoas nas 30 cidades contempladas com a campanha, como supermercados, shopping, praças e calçadões. A campanha também acontece em escolas e empresas com alunos e funcionários que estão aptos a receber a vacina.