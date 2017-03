Ruas próximas à Pedreira Paulo Leminski terão bloqueios neste sábado

Ruas próximas à Pedreira Paulo Leminski, no Abranches, terão bloqueios de trânsito neste sábado (25), por conta do festival musical que acontece no local. Os bloqueios terão início às 7h de sábado e seguem até as 2h de domingo (26).

Os bloqueios serão feitos nas ruas João Gava, João Enéas de Sá, Antônio Krainiski e Eugênio Flôr. Agentes da Setran vão orientar o trânsito na região. Moradores com autorização terão acesso a circular pela região.

A orientação é que motoristas evitem a região durante este sábado, pois o trânsito ficará lento.