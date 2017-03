Não há provas de carne imprópria para consumo, diz juiz da “Carne Fraca”

O juiz federal Marcos Josegrei da Silva, responsável pela operação Carne Fraca, afirmou que não se pode afirmar que os produtos das empresas investigadas na operação possam fazer mal à saúde do consumidor. As declarações foram feitas nesta sexta-feira (24) e reproduzidas no Jornal Nacional, da TV Globo.

“É impróprio dizer que Brasil não tem condições de exportar ou consumir produtos de origem animal de boa qualidade”, declarou ele, à emissora. Segundo ele, o objetivo da operação não é avaliar a qualidade dos produtos, e sim averiguar se houve corrupção, associação criminosa e extorsão entre agentes públicos e funcionários de empresárias do setor.

Josegrei citou dois frigoríficos, o Peccin (em Curitiba) e o Souza Ramos (em Colombo, na região metropolitana). Segundo ele, de acordo com laudos, alguns dos produtos não tinham as propriedades que constavam no rótulo, mas que isso não significa que estavam estragados. “Os produtos foram todos inspecionados ao longo do processo. Não se pode afirmar que a população correu riscos sanitários por conta da operação”, afirmou ele.

Os dois frigoríficos negaram problemas em seus produtos.

A operação Carne Fraca foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última semana, para investigar um esquema de fraude na produção e comercialização de carne. Segundo a PF, havia corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e produtores, além de adulteração de produtos e venda de carne vencida e estragada. A operação foi concentrada com mais intensidade no Paraná – onde ficam 18 dos 21 estabelecimentos investigados – e, em menor escala, em Minas Gerais e Goiás.