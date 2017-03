Prêmio ABCA divulga indicados a troféu destinado às artes visuais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) divulgou, nesta sexta-feira (24), os indicados ao prêmio destinado a quem mais contribuiu com as artes visuais no último ano. A "Ilustrada" concorre ao prêmio Antônio Bento, que condecora veículos de difusão das artes visuais na mídia. Os demais indicados na categoria são o site "Catraca Livre" e a revista "Select". Os vencedores das dez categorias são anunciados no dia 24 de abril, e a premiação acontece em 23 de maio, no Sesc Vila Mariana. Confira os indicados: Prêmio Gonzaga Duque (crítico associado pela atuação durante o ano) Felipe Chaimovich Luiz Camillo Osorio Raul Córdula Prêmio Sérgio Milliet (crítico por pesquisa publicada) José Armando Pereira da Silva: Artistas na Metrópole Galeria Domus 1947 -1951 Histórias, Críticas, Documentos e Obras. São Paulo: Via Impressa Edições de Arte, 2016. Mirian de Carvalho: A brasilidade na pintura de César Romero. Salvador: Expoart, 2016. Paula Ramos: A modernidade Impressa. Editora UFRGS. Prêmio Mario Pedrosa (artista contemporâneo) Eder Santos José Rufino José Spaniol Prêmio Ciccillo Matarazzo (personalidade atuante no meio artístico) Justo Werlang Ladi Biezus Patricia Rousseaux Prêmio Mário de Andrade (crítico de arte pela trajetória — filiado ou não) Denise Mattar Icleia Borsa Cattani Tadeu Chiarelli Prêmio Clarival do Prado Valladares (artista pela trajetória) Abraham Palatnik Ana Maria Tavares José Roberto Aguilar Prêmio Maria Eugênia Franco (curadoria pela exposição) Fernando Cocchiarale e Fernanda Lopes pela mostra "Em Polvorosa -um panorama das coleções MAM Rio", no Museu de Arte Moderna do Rio Marta Mestre pela mostra "Por aqui tudo é novo", no Instituto Inhotim Veronica Stigger pela mostra "Útero do mundo" apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo Prêmio Rodrigo Mello Franco de Andrade (instituição pela programação e atividade no campo da arte) Caixa Cultural Brasil Fundação Vera Chaves Barcellos Serviço Social do Comércio (Sesc) - Brasil Prêmio Paulo Mendes de Almeida (melhor exposição) Alex Flemming: RetroPerspectiva, apresentada pelo MAC - Museu de Arte Contemporânea de São Paulo Francisco Brennand - Senhor da várzea, da argila e do fogo, realizada pelo Santander Cultural, em Porto Alegre Portugal Portugueses - Arte Contemporânea, apresentada pelo Museu Afro Brasil Prêmio Antônio Bento (difusão das artes visuais na mídia) "Catraca Livre" "Ilustrada" / Folha "Revista Select"