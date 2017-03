Alemão que vivia em aeroporto havia três meses é detido para deportação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal aprovou nesta sexta-feira (25) a deportação do alemão Stephan Brode, 44, que está vivendo há cerca de três meses no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (na Grande SP), após perder seu voo. Ele deve embarcar para seu país no próximo domingo (26), segundo a Polícia Federal. Brode foi detido por policiais federais por volta das 20h, após a Justiça expedir mandado de prisão. Caso o governo alemão assuma a responsabilidade pelo estrangeiro, ele será acompanhado por agentes brasileiros apenas até o avião, onde será entregue por agentes alemães, que o acompanharão até seu país.

Brode chegou em novembro ao Brasil, vindo de um voo de Casablanca, no Marrocos. Ele faria uma conexão, seguiria a Nova York e retornaria a Frankfurt. Ele, porém, teria perdido a conexão, não conseguiu pagar para remarcar o voo e vive no aeroporto de Cumbica desde então. Sem comida, o alemão mexe nos cestos de lixo do aeroporto e espalha sujeira pelo local. Também apresentou comportamento violento em alguns momentos, sendo flagrado por câmeras do aeroporto agredindo ao menos sete pessoas. Ao "Jornal Hoje", da TV Globo, Brode negou qualquer agressão. "Não sou boxeador", disse.

Sem nenhum registro de boletim de ocorrência das vítimas, o alemão não foi detido pelas agressões. Segundo a Polícia Civil, mesmo que isso ocorresse, ele não seria preso por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. A administração do aeroporto informa que não tem poder de polícia para interferir na situação, mas que monitora por 24 horas a circulação de Brode no local, reportando aos órgãos de segurança competentes. Na última quinta, o Consulado Geral da República Federal da Alemanha disse, em nota, que está cuidando do caso, mas que não divulgará informações para preservar a privacidade de Brode. "Oferecemos todo o apoio consular possível. Mantemos um contato estreito e cooperamos com todas as autoridades brasileiras competentes".