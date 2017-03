Vice de Pezão, Francisco Dornelles é internado no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vice-governador do Rio, Francisco Dornelles (PP), 82, foi internado na última segunda-feira (20), no Hospital Pró-Cardíaco, na zona sul. Segundo o governo, Dornelles foi submetido a uma cirurgia urológica de rotina e passa bem. A previsão é de que o vice tenha alta neste sábado (25). O governo confirmou que Dornelles foi hospitalizado somente na noite desta sexta-feira (24), quatro dias após sua internação. O Hospital Pró-Cardíaco não divulgou boletim médico sobre o paciente. A informação sobre a internação só foi tornada pública na noite desta sexta-feira no site do jornal "O Globo". Dornelles governou o Rio de março a outubro de 2016, enquanto o governador, Luiz Fernando Pezão (PMDB), se tratava de um câncer.