BID da CBF confirma registro de goleiro Bruno no Boa Esporte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno foi registrado nesta sexta-feira pelo Boa Esporte (MG). A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em seu Boletim Informativo Diário (BID). Na véspera (23), o goleiro de 32 anos havia conseguido sua rescisão com o Montes Claros, de acordo com a própria assessoria de imprensa do Boa Esporte. O compromisso havia sido assinado em 2014 e expiraria em 27 de fevereiro de 2019. Bruno já assinou contrato e foi apresentado pelo time de Varginha há cerca de duas semanas. O compromisso do goleiro, ex-Atlético-MG e Flamengo, tem duração de duas temporadas. Em 2017, a equipe disputa o Módulo II do Campeonato Mineiro e a Série B do Campeonato Brasileiro. Na temporada anterior, foi campeã da Série C do Brasileiro.