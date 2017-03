Quina acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 2,8 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4342 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (24) em Teodoro Sampaio (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 2,8 milhões. Os números sorteados foram: 17, 33, 36, 41 e 74. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 84 apostas ganhadoras, R$ 4.927,30 Terno - 3 números acertados - 5798 apostas ganhadoras, R$ 107,34 Duque - 2 números acertados - 136582 apostas ganhadoras, R$ 2,50

LOTOFÁCIL

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso da Lotofácil. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 22. Veja o rateio: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 756.297,48 14 acertos - 486 apostas ganhadoras, R$ 1.368,05 13 acertos - 16503 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 198499 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 1062665 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhuma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 1747 da Lotomania. Os números sorteados foram: 01, 07, 08, 16, 21, 38, 41, 49, 51, 53, 56, 58, 59, 64, 66, 69, 73, 75, 79 e 97. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 39.709,03 18 acertos - 125 apostas ganhadoras, R$ 1.701,81 17 acertos - 1307 apostas ganhadoras, R$ 113,93 16 acertos - 7153 apostas ganhadoras, R$ 20,81 15 acertos - 29227 apostas ganhadoras, R$ 5,09 0 acertos - Não houve acertado