DOMINGO - Em reencontro com Loco Abreu, Botafogo encara o Bangu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Bangu neste domingo (26), às 16h, no estádio de Moça Bonita. O duelo é marcado pelo reencontro de Loco Abreu com a torcida botafoguense. O time alvinegro tenta se recuperar na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, após ter sido derrotado por 3 a 2 pelo Fluminense na última quinta-feira (23). A derrota no clássico na última rodada ainda é assunto em General Osório. O alvinegro vencia por dois gols no primeiro tempo, mas levou a virada na segunda etapa. O atacante Roger espera que as falhas no dérbi sirvam de lição para o confronto com o Bangu. “Precisamos vencer e fazer um grande jogo. Não podemos falhar como aconteceu”, avaliou. A três rodadas do fim da fase classificatória, o Botafogo, fora do G-2, ainda briga por uma vaga nas semifinais da Taça. O time de Jair Ventura tem quatro pontos, três a menos que o vice-líder Nova Iguaçu, e é terceiro colocado no grupo B. O Bangu vive uma pequena sequência de pedreiras. A equipe enfrenta o Botafogo após ter perdido por 3 a 0 para o Flamengo na última rodada. O time alvirrubro não tem feito uma boa campanha no Campeonato Carioca. Na classificação geral, é o penúltimo colocado, com seis pontos somados; no grupo C da Taça Rio, anotou um ponto em três jogos. Apesar de reconhecer a grandeza do adversário, o meia Raphael Augusto espera uma postura ofensiva de sua equipe: “Vamos tentar sair mais para o jogo, criar oportunidades e ditar nosso ritmo”. BANGU Márcio; Daniel Damião, João Guilherme, Anderson Penna, Guilherme; Rafael Henriques, Eroza, Raphael Augusto, Bruno Bêra, Washinton; Loco Abreu. T.: Roberto Fernandes. BOTAFOGO Saulo; Marcinho, Renan Fonseca (Joel Carli), Emerson Silva, Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo, Montillo; Rodrigo Pimpão e Roger. T.: Jair Ventura. Estádio: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 16h Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus