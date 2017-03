DOMINGO - Após vitória no clássico, Fluminense recebe o Macaé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer o Botafogo por 3 a 2 na última quinta-feira (23), o embalado Fluminense irá encarar o Macaé. A partida, válida pela terceira rodada da Taça Rio, ocorrerá neste domingo (26), às 19h, no estádio Giulite Coutinho. O time das Laranjeiras vive uma situação confortável no Estadual. Já classificado para as semifinais por conta do título da Taça Guanabara, a equipe é a segunda colocada na classificação geral, com 21 pontos, e lidera o grupo C, com seis pontos. Ao longo da campanha, os garotos da base têm se destacado; já foram 20 jogadores de Xerém utilizados no time principal. O presidente do Fluminense, Pedro Abad, garante que a iniciativa é estratégia do clube. “Faz parte do planejamento, a base está sendo usada de forma mais inteligente”, explicou o mandatário. Já o Macaé vive uma situação oposta a do adversário deste final de semana. O time é o lanterna na classificação geral; anotou apenas um ponto em oito partidas. A três rodadas do fim da fase classificatória, a equipe terá que disputar a Seletiva da competição em 2018 caso perca este jogo. O técnico Toninho Andrade pediu uma postura de luta aos jogadores, apesar da situação difícil: “Vamos jogar com honra, temos o nosso nome e o do Macaé para zelar”. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Renato, Renato Chaves, Henrique, Léo; Douglas, Luiz Fernando, Sornoza; Wellington Silva, Henrique Dourado, Richarlison. T.: Abel Braga. MACAÉ Milton Raphael; Ronaldo, Ramon, Aislan e Ebert; Alan, Rafinha, Wagner Carioca, Zotti e Marquinho; Hudson. T.: Toninho Andrade. Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 19h Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá