DOMINGO - Após tropeços, Ponte Preta visita desesperado São Bento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta ainda depende só de si para avançar à próxima fase, mas não pode mais bobear. O clube de Campinas vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos e agora está empatada com o Santos em número de pontos (16) e tem só dois a mais que o Mirassol, outro que não ganha há muito tempo - cinco partidas no total. E neste domingo (26), às 18h30, contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, pela 11ª rodada do Paulista, a Ponte Preta tem a chance de reverter esse quadro. A principal esperança está no banco de reserva, renovado com a volta de Gilson Kleina, que fez boa campanha em 2011 e 2012. A boa fase da dupla Lucca e William Pottker -ambos são artilheiros do Paulista, com seis gols cada- também é esperança da torcida campineira. Do lado do São Bento, com apenas 10 pontos e brigando para não cair, a esperança do time está no atacante Ricardo Bueno, que, no entanto, marcou apenas dois gols na competição. Red Bull Brasil recebe Botafogo ainda sonhando com classificação SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empate contra o Corinthians na última quinta-feira (23), aos 46 minutos do segundo tempo, serviu para dar esperança ao elenco do Red Bull Brasil. Com 12 pontos, dois a menos do que o Linense, segundo colocado do grupo B, ainda é possível avançar para a próxima fase. Uma vitória, entretanto, contra o Botafogo, neste domingo (26), às 19h, no Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada do Paulista, é fundamental para esse sonho. Uma das principais apostas do técnico Alberto Valentim é o atacante Elton, que já soma quatro gols na competição. Já o Botafogo vem de três empates consecutivos e sofre ameaça do Ituano na segunda posição do grupo A -os dois têm 13 pontos, mas o time de Ribeirão Preto tem vantagem nos critérios de desempate. Por isso, o técnico Moacir Júnior deve montar um time ofensivo e não se intimidar por jogar fora de casa.