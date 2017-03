Previsão é de sol com chuvas isoladas no Paraná

Para Curitiba, segundo o Climatempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura variando entre 14ºC e 27ºC.

No sábado o dia começa com predomínio de sol nas diversas regiões do Paraná, segundo o Simepar. Porém, a partir do período da tarde há um aumento de nebulosidade, principalmente nas regiões da metade Norte do Estado, com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas. Mais um dia com temperaturas elevadas entre os setores Oeste, Noroeste e Norte, mas ocorre uma expressiva amplitude térmica em todas as regiões paranaenses.

O domingo começa com o sol predominando nas regiões do interior do Estado e com um pouco mais de nebulosidade entre os Campos Gerais e as praias. A partir do período da tarde, há um aumento na instabilidade atmosférica, com previsão de pancadas de chuvas isoladas entre as regiões oeste e sudoeste do Estado. A tarde será de tempo abafado na metade oeste.