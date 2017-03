JULIANNE CERASOLI MELBOURNE, AUSTRÁLIA (FOLHAPRESS) - O brasileiro Felipe Massa aprovou o sétimo lugar no grid conquistado neste sábado (25), no treino de classificação para o GP da Austrália. O piloto da Williams disse que fez o máximo possível e se animou para a corrida deste domingo (26). Massa salientou que não teve uma preparação perfeita para a definição do grid de largada em Melbourne. Afinal, em momento algum dos treinos livres o piloto havia testado o carro em situação de classificação, com pouco combustível e pneu ultramacio. No segundo treino livre da sexta-feira, seu carro teve um problema elétrico e ele perdeu uma hora de sessão e, no terceiro, seu companheiro Lance Stroll bateu e provocou o final prematuro do treino. O brasileiro só se mostrou decepcionado por não ter conseguido ficar na sexta colocação. A Williams demonstrou ser a quarta força, atrás de Mercedes, Ferrari e Red Bull por todo o treino até que Romain Grosjean fez uma ótima volta nos momentos finais do treino. "O resultado ideal seria o sexto. Fiquei surpreso com o Grosjean. Não imaginei que ele conseguiria fazer aquela volta. Ela foi muito rápida em comparação com o que eles vinham fazendo antes, então ou ele não acertou antes, ou eles guardaram tudo para o final. Eu não conseguiria ter feito uma volta tão rápida quanto a dele." Falando sobre a corrida, o brasileiro salientou o histórico de corridas mais acidentadas de Melbourne. "Amanhã estou pronto para a batalha, é a primeira corrida, tudo pode acontecer. É uma pista de muitos detalhes, pode mudar muita coisa, acidentes, estratégia, Safety Car", completou. O pole position foi Lewis Hamilton, da Mercedes. Sebastian Vettel, da Ferrari, vai largar em segundo, e Valtteri Bottas, também da Mercedes, em terceiro. O companheiro de Massa, Stroll, ficou de fora do treino ainda na primeira parte da classificação e vai largar em último devido a uma punição pela troca do câmbio, em decorrência do acidente sofrido no treino realizado na manhã do sábado em Melbourne. O GP de abertura da temporada terá largada às 2h da madrugada do domingo pelo horário de Brasília.