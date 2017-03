Barça aposta em boa relação com agente de Coutinho para firmar acordo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona tenta de todas maneiras contratar Philippe Coutinho, mas o Liverpool segue irredutível quanto à ideia de negociá-lo. O jornal "Sport" informa que o clube catalão aproveitou o bom relacionamento com o empresário Giuliano Bertolucci para convencer o atleta e o time inglês a firmar um acordo. Bertollucci trabalha para Coutinho e já prestou serviços para atletas ligados ao Barcelona. A publicação espanhola destacou que o empresário brasileiro esteve reunido em algumas ocasiões no CT do Barça para discutir a viabilidade da contratação de Coutinho. A diretoria do Barça considera Coutinho o atleta ideal para aumentar o poderia ofensivo do time. O meia também é visto como parte do processo de renovação do elenco catalão. A familiaridade com Neymar e com a cidade de Barcelona, além da qualidade técnica do brasileiro, são fatores favoráveis para a contratação - ele jogou no Espanyol na temporada 2011-12, emprestado pela Inter de Milão.