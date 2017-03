Jardim Botânico e Paço vão aderir à Hora do Planeta

Curitiba se integra na noite deste sábado à Hora do Planeta, projeto da World Wide Fund for Nature (WWF-Brasil) que visa a conscientizar a população mundial sobre o aquecimento global.

Entre 20h30 e 21h30 diversos monumentos urbanos, entre eles o Jardim Botânico, o Paço da Liberdade, e a Casa da Cultura da Praça do Japão, terão as luzes apagadas como parte do movimento #CidadesDaHora. O prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, a Catedral Basílica e o Campus da Indústria da Fiep também terão iluminação interrompida.ê ta

A ação faz parte das celebrações do Dia Nacional de Conscientização sobre Mudanças Climáticas, comemorado no último (16/03).

Gente da Hora

A campanha também incentiva a participação individual. Você também aderir ao movimento e apagar as luzes de casa e os aparelhos eletrônicos entre 20h30 e 21h30 e registrar nas redes sociais pela hashtag #GenteDaHora. As informações estão no site do WWF (http://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/).

Histórico

A Hora do Planeta aconteceu pela primeira vez há dez anos, na Austrália, e contou com a participação de 2,2 milhões de pessoas. No ano seguinte, já atingiu 371 cidades de 35 países, com a adesão de mais de 50 milhões de pessoas.