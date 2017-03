Curitiba fortalece parceria com lideranças comunitárias

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, reafirmou neste sábado (25), durante encontro da Federação Comunitária das Associações de Moradores de Curitiba e Região Metropolitana (Femoclam), o compromisso da Prefeitura em fazer uma gestão baseada no diálogo e próxima das lideranças comunitárias da cidade. “As associações de bairro desempenham um papel fundamental em suas comunidades, são quem realmente conhecem os problemas de Curitiba. Por isso, quero ser uma ponte com o setor”, afirmou Pimentel.

Ele destacou a relevância do encontro, que reuniu mais de 150 pessoas no salão de atos do Barigui. “Represento o prefeito Rafael Greca com muita alegria nesse evento, que é sem dúvida uma demonstração do comprometimento e do incrível trabalho desempenhado pela federação”, defendeu.

Pimentel falou ainda da situação financeira brasileira e defendeu a necessidade de um ajuste financeira para a prefeitura retomar a capacidade de executar obras na cidade. “Precisamos o apoio de todos vocês para esse importante ajuste, que será fundamental para Curitiba voltar a ser um canteiro de obras”, afirmou.

O presidente da Femoclam, Nilson Pereira, destacou o diálogo e o bom relacionamento com a prefeitura de Curitiba e disse que o evento é uma oportunidade das lideranças discutirem o futuro da cidade. “Esse encontro de lideranças comunitárias do terceiro setor esta sendo realizado com o apoio do Estado e da Prefeitura. Temos hoje uma excelente relação que impacta em ações para os bairros”, afirmou.

Obras retomadas - Além de vice-prefeito, Eduardo Pimentel é secretário de Obras Públicas e Infraestrutura. Ele aproveitou o encontro com lideranças para fazer um balanço dos primeiros 100 dias a frente da pasta. “A Prefeitura de Curitiba retomou importantes obras que tinham sido compromisso assumido por nós durante a campanha eleitoral”, afirmou.

Destaque para retomada das obras de construção das alças de acesso à trincheira do Ceasa, pavimentação da marginal da BR-277, de conclusão da Raul Pompéia, além de retomar ritmo satisfatório para Linha Verde Norte e iniciar as obras de revitalização da Manoel Ribas. Para a pavimentação das ruas, a gestão já concluiu um levantamento com as ruas prioritárias e reativou a usina de asfalto norte municipal, com isso retoma a produção de massa asfáltica e aumenta a capacidade de recape de ruas. O custo com pavimentação será reduzido em 30%. Na iluminação, foi iniciado um mutirão para troca das lâmpadas queimadas e fizemos a manutenção nas principais praças da cidade.

Em três meses, a gestão iniciou e concluiu a revitalização completa da iluminação do Jardim Botânico, inclusive, da estufa que ficou o ano passado inteiro no escuro. Além das lideranças comunitárias, o evento contou com a presença do secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa, do secretário da Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, e dos vereadores Pier Petruzziello (líder do governo na Câmara) e Zezinho Sabará.