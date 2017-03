Egito retoma importações de carne de frigoríficos brasileiros autorizados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura do Egito anunciou neste sábado (25) a retomada das importações de produtos de frigoríficos brasileiros autorizados. O país é o sétimo maior mercado para a carne brasileira. Em comunicado, o ministério informou que as importações de carnes brasileiras estão sujeitas a fiscalização redobrada no país de origem e na chegada aos portos egípcios para reduzir o risco de entrada de qualquer produto impróprio ao consumo humano. Além do Egito, a China e o Chile reviram o embargo à carne brasileira após a deflagração da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investiga um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos. O Chile também divulgou comunicado sobre a volta das importações brasileiras de carne. A China ainda não confirmou oficialmente a liberação, anunciada pelo governo brasileiro neste sábado.