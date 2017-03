Após retorno, Cielo quer repetir desempenho de 2013 no Troféu Maria Lenk

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Troféu Maria Lenk ocorrerá em maio e, se depender de Cesar Cielo, terá resultados surpreendentes. Neste sábado (25), o nadador disse que o objetivo dele é voltar a ter o mesmo desempenho de quatro anos atrás, quando conquistou o tricampeonato mundial em Barcelona. "Estou com a sensação que posso fazer o melhor, quem sabe até da minha vida esse ano. Minha ideia é chegar ao Maria Lenk e fazer tempos que não faço desde 2013 e 2014", disse Cielo em entrevista à Rede Globo. O campeão olímpico de 2008 ainda comemorou os resultados obtidos nos últimos dias - ele alcançou a marca de 22s44 nos 50m. "Foi importante psicologicamente para dar esse gás, por causa dessa dúvida de volta ou não volta. Meu corpo está bem", ressaltou o nadador, que ficou fora dos últimos Jogos Olímpicos, no Rio. Na semana passada, Cielo disputou uma competição em seu clube, o Pinheiros, e fez o melhor tempo do dia. Na ocasião, o nadador afirmou que entrou na disputa para "quebrar o gelo". Ele ainda ressaltou que espera melhorar o tempo nos próximos eventos. "Não (estou) muito satisfeito não, não vou mentir. Queria nadar um pouquinho mais rápido. Mas dentro da periodização de treinamento, está dentro do que estamos esperando", afirmou o campeão olímpico.