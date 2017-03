Acidente grave com três carros faz dois mortos e oito feridos na BR-116

(foto: PRF)

Um acidente que envolveu três veículos deixou duas pessoas mortas e oito feridas na BR-116, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O acidente aconteceu entre o fim da manhã e início da tarde deste sábado (25), no km 97 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão múltipla evolveu um Uno, um Prisma e um Megane.

Ainda segundo a PRF, o automóvel Uno que transitava no sentido São Paulo saiu de pista, cruzou o canteiro central e colidiu frontalmente contra o Prisma, que transitava no sentido Sul. Morreram no local o motorista do Uno, um homem, e a motorista do Prisma, uma mulher.

No Prisma, que tombou na pista, estavam ainda o pai e a mãe da motorista. Ambos saíram feridos. O motorista do Uno era o único ocupante do veículo. No terceiro carro, um Megane havia seis pessoas — três adultos e três crianças. Os seis também foram socorridos e encaminhados ao hospital.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais, todos conscientes e, a princípio, nenhum com lesão grave. O homem que estava no Prisma teve lesões moderadas. Os demais, em uma avaliação preliminar, foram socorridos com lesões leves. As crianças sofreram escoriações.

Na pista sentido Sul, uma das três faixas ficou bloqueada. Na pista sentido São Paulo, as duas faixas estavam liberadas, mas com trânsito lento. A PRF ainda não sabe a razão pela qual o motorista do Uno saiu de pista e cruzou o canteiro central.