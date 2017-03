Programa da UFPR ajuda na adaptação dos forasteiros

(foto: Samira Chami Neves / Sucom UFPR)

O Grupo de Estudantes Forasteiros é uma ação desenvolvida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) que tem como objetivo auxiliar na adaptação de estudantes que vieram de outras cidades para estudar nos campi da UFPR em Curitiba. É o segundo ano de funcionamento do grupo que pode ser frequentado por pessoas com dificuldades de adaptação às rotinas da universidade e da cidade.

A iniciativa partiu de integrantes da PRAE que perceberam a procura de muitos alunos relatando dificuldades no processo de ajuste à cidade e à instituição. Por isso, as atividades do grupo pretendem dialogar a respeito das questões que podem afetar o bom desempenho nos estudos e na qualidade de vida dos estudantes em seus processos de formação profissional e acadêmica.

Durante os encontros, os integrantes buscarão compreender as demandas e as dificuldades dos alunos e construir, coletivamente e por meio de diálogo, formas de enfrentá-las e superá-las. O grupo não é destinado apenas a calouros, podem participar todos aqueles que se identifiquem com a proposta.

O Grupo de Estudantes Forasteiros fará reuniões às terças-feiras no Prédio Histórico, na Praça Santos Andrade, e às quartas-feiras no Centro Politécnico. Para participar, é necessário realizar a inscrição enviando e-mail para oficinaspraeufpr@gmail.com – o assunto do e-mail deve ser “grupo forasteiros” e o corpo da mensagem deve conter nome, curso, número de matrícula e opção de grupo (1 ou 2).

GRUPO 1

Local: Prédio Histórico na Praça Santos Andrade

Sala: 204, 2º andar.

Dia: Terças-feiras a partir de 4 de abril

Horário: Das 13h30 às 14h45

GRUPO 2

Local: Centro Politécnico

Sala: Sala a ser informada

Dia: Quartas-feiras a partir de 5 de abril

Horário: Das 13h30 às 14h45