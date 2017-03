Domingo tem festa na rua, nos parques e nas regionais de Curitiba. Veja onde ir

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

As comemorações dos 324 anos de Curitiba promovidas pela Prefeitura neste fim de semana têm opções para todos os gostos e idades. Entre as principais atrações estão a 1ª etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua, a Maratoninha da Caixa, o passeio ciclístico e as festas regionais.

“O calendário em comemoração aos 324 anos de Curitiba busca oferecer opções de entretenimento para as famílias e estimular a adesão da população à prática esportiva, às atividades saudáveis e à recreação com diversas ações descentralizadas”, disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa. A programação começou na manhã de sábado (25/03), às 9h, com a primeira edição de Passos na História de Curitiba, uma caminhada de 2,1 km a partir da Fonte da Memória, no bairro São Francisco.

Domingo

A manhã do dia 26/03 começa agitada com a 1ª etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua, que contará com provas de 5km e 10km. A largada da corrida será às 7h, na praça Nossa Senhora da Salette.

Os atletas inscritos devem retirar os kits na loja de artigos esportivos Procorrer (Rua Augusto Stresser, 1.756, Hugo Lange) nesta sexta-feira (24/03), das 10h às 20h, e no sábado (18/03), das 9h às 16h.

A partir das 9h, no estacionamento do Parque Barigui, acontece a 8ª edição do Circuito Caixa de Maratoninha, realizada em parceria com a Prefeitura e que promove diversas baterias de provas em três categorias: de 6 a 8 anos; de 9 e 10 anos; e de 11 e 12 anos. As inscrições acontecem até sexta-feira (24), na sede da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), na Rua Solimões, 160, São Francisco.

As festas regionais em comemoração aos 324 anos de Curitiba também acontecem neste domingo com entrada gratuita, as festas acontecerão em todas as Regionais da cidade e contarão com recreação, serviços e música para toda a família. No domingo as festas são na Regional Matriz e Santa Felicidade.

Transporte coletivo

Em razão da corrida de rua, diversas linhas de ônibus terão seus trajetos temporariamente alterados a partir das 6h de domingo. Até o fim da prova, os coletivos farão os desvios necessários.

As Linhas Diretas Santa Cândida/ Pinheirinho e Barreirinha/Guadalupe não farão paradas na estação-tubo Comendador Fontana, nos sentidos Pinheirinho e Guadalupe. A Linha Direta Boqueirão/Centro Cívico, até o fim da corrida, tem o percurso seccionado na estação-tubo Comendador Fontana, no sentido Centro Cívico. Esse seccionamento atinge também a Linha Direta Aeroporto, no mesmo local.

Confira que linhas mudam de trajeto:

Linha Turismo.

Linhas Diretas: Inter 2 (horário e anti-horário); Boqueirão/Centro Cívico; Santa Cândida/Pinheirinho; CIC/Cabral; Barreirinha/Guadalupe; Aeroporto.

Linhas convencionais: Água Verde/Abranches e Ahú/Los Angeles, Santa Gema, Juvevê/Água verde, Barreirinha, Nossa Senhora de Nazarté, Paineiras, Laranjeiras, Fernando de Noronha, Estribo Ahú, Marechal Hermes/Santa Efigênia, Cabral/Osório, Vila Suíça, Jardim Chaparral, Abranches, Mateus Leme.

Passeio Ciclístico

Também na manhã de domingo acontece o tradicional Passeio Ciclístico de Aniversário da Cidade. A concentração será realizada a partir das 8h30 no Supermercado Condor (Avenida Água Verde, 860, Água Verde), com largada marcada para as 9h30. O percurso levará até o estacionamento em frente ao Museu do Automóvel, no Parque Barigui.

A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. A Prefeitura estima que aproximadamente quatro mil pessoas participem do evento. Para dar apoio aos ciclistas, serão disponibilizadas ambulâncias, caminhão-resgate para as bicicletas que apresentarem problemas durante o percurso, e carro-oficina para consertos rápidos e de emergência.

Os primeiros ciclistas que chegarem à concentração ganharão camisetas (limitadas). No final do passeio haverá realização de sorteio.

Festa

No Parque Barigui, a partir das 10h, começam as atrações da grande festa de aniversário de 324 anos de Curitiba. Com diversas atividades culturais, educativas, recreativas e esportivas para toda a família, as comemorações serão celebradas com a distribuição do tradicional bolo gigante de 600kg, a partir das 15h30.

Comemoração do aniversário da cidade neste fim de semana

1ª Etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua

Data da prova: domingo (26/03)

Horário da largada: 7h

Local da largada: Praça Nossa Senhora da Salette (Avenida Cândido de Abreu, Centro Cívico)

Outras informações: (41) 3350-3707

Circuito Caixa de Maratoninha

Data: domingo (26/03)

Horário: a partir das 9h

Local: Estacionamento do Parque Barigui (Avenida Cândido Hartmann, Mercês)

Outras informações: (41) 3350-3706

Passeio Ciclístico em comemoração ao aniversário de Curitiba

Data: domingo (26/03)

Concentração: às 8h30 no Supermercado Condor (Avenida Água Verde, 860, Água Verde)

Saída: 9h30

Bolo de Aniversário dos 324 de Curitiba

Data: domingo (26/03)

Horário: das 10h às 17h

Local: Parque Barigui (Avenida Cândido Hartmann, Mercês)