Arcadas do Pelourinho passam por limpeza. Veja o antes e o depois

(foto: Levy Ferreira/SMCS) (foto: Levy Ferreira/SMCS) (foto: Levy Ferreira/SMCS) (foto: Levy Ferreira/SMCS)

As Arcadas do Pelourinho, estrutura de ferro e vidro na Praça José Borges de Macedo, no Centro de Curitiba, voltaram a ficar transparentes. A Prefeitura fez na semana passada uma limpeza geral na cobertura do equipamento, que abriga floriculturas, cafeterias, bancas de revista e banheiros.

O mesmo trabalho de limpeza com jato d’água de alta pressão foi feito nas estações-tubo do Santa Quitéria, Tarumã e PUC. O trabalho foi feito de madrugada, com apoio de um caminhão com guindaste, para não atrapalhar o trânsito e a circulação de pessoas pelos locais.

Nesta semana, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os canteiros da Rodoferroviária de Curitiba voltaram a ter flores. O colorido das tagetes torna mais agradável o vai e vem das centenas de pessoas pelo local todos os dias.