Segunda tem posses em Itaipu, Copel e Associação Comercial do Paraná

O governador Beto Richa participa na segunda-feira (27), em Curitiba, da posse do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Vianna. A solenidade será no Museu Oscar Niemeyer, às 11 horas, e contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Às 16 horas, Richa dará posse ao novo presidente da Copel, Antonio Sérgio de Souza Guetter. Será na unidade Copel Mossunguê (BR-277).

Às 19 horas, o governador irá à solenidade da Associação Comercial do Paraná (ACP), que acontece no Teatro Positivo.

SERVIÇO

Data: segunda-feira (27)

Horário: 11 horas

Local: Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Posse Copel

Horário: 16 horas

Local: Copel Mossunguê

BR-277, km 3 (sentido Ponta Grossa) – Mossunguê

Associação Comercial do Paraná

Horário: 19 horas

Local: Teatro Positivo

Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – CIC