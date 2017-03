Santos vence e pode garantir vaga antecipada nas quartas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Santo André por 1 a 0 na tarde deste sábado (25) em partida válida pelo Campeonato Paulista realizada no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. O gol da vitória foi marcado por Copete aos quase 30 minutos do segundo tempo. O atacante, que entrou na partida no lugar de Bruno Henrique, cabeceou após belo cruzamento pela direita de Lucas Lima. Antes do tento, Copete fez boa jogada com a qual deixou Ricardo Oliveira de frente para o gol. Oliveira, porém, chutou por cima da meta -foi a terceira oportunidade desperdiçada pelo número 9 na partida. Agora com 19 pontos, a equipe do litoral paulista, que ocupa a liderança do grupo D, pode se classificar para as quartas de final do torneio caso o Mirassol não vença o confronto contra o Novorizontino em jogo também disputado no sábado, às 18h30. Com isso, o alvinegro abriria cinco em relação ao time do interior, com apenas mais uma rodada pela frente. Caso o Mirassol vença, o time comandado por Dorival Júnior ainda pode garantir a classificação (ao menos virtualmente) no domingo (26) caso a Ponte Preta, que soma 16 e tem oito gols a menos de saldo que o time da Vila Belmiro, perca do São Bernardo. Pela mesma rodada da competição estadual, o Palmeiras joga contra o Audax. No domingo, o São Paulo enfrenta o Corinthians no Morumbi. SANTO ANDRÉ Zé Carlos; Cicinho, Reniê (Diogo Borges), Leonardo e Aelson (Paulinho); Renato, Tiago Ulisses, Garré e Serginho (Deivid); Claudinho e Henan T.: Sérgio Soares SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz (Cleber) e Jean Mota; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno (Vladimir Hernández), Bruno Henrique (Copete) e Ricardo Oliveira T.: Dorival Júnior Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo Auxiliares: Mauro André de Freitas e Alberto Poletto Masseira Público/Renda: 9.286 presentes/ R$ 273.780 Cartão amarelo: Tiago Ulisses (Santo André) Cartão vermelho: Tiago Ulisses (Santo André) Gol: Copete (Santos), aos 29min do segundo tempo