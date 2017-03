Domingo começa com sol e pode terminar com chuva

O domingo (26) começa com o sol predominando nas regiões do interior do Estado e com um pouco mais de nebulosidade entre os Campos Gerais e as praias. A partir do período da tarde, há um aumento na instabilidade atmosférica, com previsão de pancadas de chuvas isoladas entre as regiões oeste e sudoeste do Estado. A tarde será de tempo abafado na metade oeste.

Em Curitiba, a previsão traz manhã com muitas nuvens, mas com o sol aparecendo eventualmente. Alguma chuva pode ocorrer durante a tarde. As temperaturas ficam entre 13 e 26 graus, com sensação de tempo abafado durante a tarde. Na segunda (27) em diante, o tempo fica instável na Capital.