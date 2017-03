Cambistas vendem por R$ 20 ingressos para treino aberto da seleção

SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cambistas faturaram com o treino gratuito da seleção brasileira neste sábado (25) no Morumbi. Sem repressão, dezenas de ambulantes vendiam por R$ 20 cada ingresso. Para entrar no treino sem pagar, os torcedores trocaram um quilo de alimento pelo bilhete até sexta (24). O limite era de cinco ingressos por pessoa. O evento foi organizado pela CBF, que distribuiu 18 mil bilhetes. Os alimentos arrecadados serão doado para o Fussesp (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo). "É uma vergonha uma pessoa querer ganhar dinheiro com isso", lamentou a estudante Carla Alcântara, 23, ao entrar no estádio com três familiares. O treino aberto foi o primeiro da preparação da seleção para o confronto com o Paraguai, nesta terça (28), no Itaquerão, pelas eliminatórias. O Brasil lidera o torneio, com 30 pontos. Marcelo, Neymar e Philippe Coutinho e Marcelo ficaram de fora. Eles apenas realizaram exercícios físicos no gramado do Morumbi. O lateral Daniel Alves está fora da partida. Ele recebeu o segundo cartão amarelo contra o Uruguai e terá que cumprir suspensão. Fagner será o seu substituto. A seleção de Tite coleciona oito vitórias consecutivas, sendo sete nas eliminatórias.