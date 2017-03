Audax empata com o Palmeiras com golaço por cobertura

(foto: SEP)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um golaço anotado por Léo Arthur impediu o Palmeiras de comemorar a primeira classificação geral do Campeonato Paulista de maneira antecipada. Com uma equipe majoritariamente formada por reservas, o Palmeiras ficou apenas no 2 a 2 com o Audax-SP, em pleno Allianz Parque, e dependerá da última rodada para alcançar o principal objetivo da comissão técnica. O tropeço deste final de semana, ocorrido depois de a equipe alviverde liderar por duas vezes o marcador, deixa o Palmeiras – líder garantido do Grupo C- com 25 pontos restando uma rodada para o fim da primeira etapa do Paulista. O arquirrival Corinthians, com uma partida a menos, pode chegar a 26 se vencer os dois compromissos restantes. Enquanto o Palmeiras segue tranquilo, o Audax vive situação complicada, apesar do bom resultado no Allianz Parque. O time de Osasco soma apenas nove pontos depois de 11 partidas e segue na zona de rebaixamento, mas ainda vivo para evitar a queda para a Série A-2, um ano depois do vice-campeonato estadual. Para garantir o primeiro lugar ao fim da etapa de grupos, o Palmeiras depende de um empate na última rodada, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Audax, com sérios riscos de queda, recebe o Santo André, na mesma data e horário. PALMEIRAS: Jailson; Fabiano, Antônio Carlos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos; Róger Guedes, Tchê Tchê, Michel Bastos (Vitinho) e Keno (Erik); Alecsandro (Willian). T.: Eduardo Baptista. AUDAX-SP: Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Betinho), André Castro e Magal; Matheus Vargas, Matheuzinho, Bruno Guimarães, Léo Artur; Ytalo, Marcus Vinícius (Marquinhos) e Rafinha (Léo Cereja). T.: Fernando Diniz. Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP) Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira Público/Renda: 27.386/R$ 1.561.992,32 Cartões Amarelos: Róger Guedes, Thiago Santos, Antônio Carlos e Tchê Tchê (Palmeiras); Matheuzinho e Felipe Alves (Audax) Gols: Roger Guedes (PAL), aos 46 do primeiro tempo; Betinho Custodio (AUX), aos 21 do segundo tempo; Willian (PAL), aos 27 do segundo tempo; Léo Arthur(AUX), aos 35 do segundo tempo