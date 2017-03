Câmera da Ecovia mostra um festival de luzes na BR-277

(foto: Reprodução/Ecovia)

O começo de noite deste sábado (25) na BR-277, entre Curitiba e o Litoral, tem um festival de luzes mostrados pelas câmeras de monitoramento da Concessionária Ecovia. Pouco antes das 19 horas, já escuro, a câmera do km 67 mostrava as luzes dos carros e da pista em um belo espetáculo.

O bom tempo previsto para o fim de semana no litoral paranaense deve atrair as famílias paranaenses para as praias. De acordo com a concessionária Ecovia, responsável pela administração do trecho que liga Curitiba ao Litoral, 50 mil veículos devem circular pelas estradas administradas pela empresa. Segundo o Simepar, a temperatura pode chegar até a 27ºC em Matinhos, entre sábado e domingo (26).