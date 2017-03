Palmeiras busca contratação de zagueiro Luan, do Vasco

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro Luan, do Vasco da Gama, está próximo de virar reforço do Palmeiras. O jogador de 23 anos tem sido presença constante nas categorias de base da seleção brasileira nos últimos anos, participou da campanha que levou ao título na Rio-2016, e se juntaria a Vitor Hugo, Mina, Edu Dracena e Antonio Carlos como zagueiros do Palmeiras. A necessidade do clube paulista em contratar um zagueiro surgiu com a lesão de Thiago Martins, que deve voltar aos gramados somente em seis meses devido a problema no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Pelo Vasco, clube no qual está desde as categorias de base, Luan tem 172 jogos e 12 gols. Em 2016, ele completou 10 anos no clube do Rio, pelo qual foi bicampeão estadual. Recentemente, ele foi convocado por Tite para o "jogo da amizade" contra a Colômbia. Palmeiras e Vasco já tem negociações avançadas pelo jogador, e o clube paulista ainda precisa discutir questões contratuais com o zagueiro e seu estafe. No atual formato, o Palmeiras compraria os direitos econômicos do jogador. Em 2016, o clube do Rio chegou a recusar proposta de cerca de R$ 10 milhões do Galatasaray (TUR) pelo atleta. Luan seria a 10ª contratação da equipe nesta temporada. Já chegaram Antonio Carlos, Hyoran, Raphael Veiga, Borja, Guerra, Felipe Melo, Keno, Willian e Michel Bastos.