Santos é beneficiado por empate do Mirassol e garante vaga nas quartas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. A vaga foi confirmada neste sábado (25), após dois resultados: sua vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, no Bruno José Daniel, com gol de Copete, e o empate por 0 a 0 entre Novorizontino e Mirassol, em Novo Horizonte. Com a vitória no início da tarde, o Santos chegou aos 19 pontos e passou a secar o Mirassol – que jogaria às 18h30 – para assim garantir a classificação com uma rodada de antecedência. E deu certo. Com o empate, o time do interior foi só a 15 pontos e agora não pode mais alcançar a equipe da Vila Belmiro, líder do grupo D. A vaga do Santos para as quartas de final chegou a ficar ameaçada após a derrota no clássico contra o Palmeiras. Na ocasião, a equipe de Dorival Júnior ficou com o terceiro lugar da chave e passou a não depender apenas de suas forças para seguir vivo no Paulistão. Porém, engatou duas vitórias seguidas (contra São Bento e Santo André) e retomou a liderança. Com a classificação do Santos, a segunda vaga do grupo passa a ser disputada entre o próprio Mirassol e a Ponte Preta, que soma 16 pontos e ainda joga neste domingo, contra o São Bento, fora de casa. Uma vitória coloca o time campineiro nas quartas de final do Estadual e acaba com as esperanças do Mirassol.