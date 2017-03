Confirmado na seleção, Fagner diz que vai realizar sonho no Itaquerão

SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Substituto de Daniel Alves, Fagner disse na noite de sábado (25) que vai realizar "um sonho" ao enfrentar o Paraguai, no Itaquerão, na terça (28), pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Chamado por Tite desde a primeira convocação, o corintiano terá a primeira oportunidade como titular no torneio classificatório. "Todo jogador sonha com isso. Vai ser especial. Vou jogar no estádio do Corinthians vestindo a camisa da seleção", disse Fagner, que não poupou elogios a Tite. O treinador teve o nome gritado pelos torcedores na arquibancada do Morumbi neste sábado. O lateral do Barcelona está fora da partida para cumprir suspensão automática. Ele recebeu o segundo cartão amarelo no torneio durante a goleada contra o Uruguai, por 4 a 1, em Montevidéu, na quinta (23). Convocado na sexta (24), Mariano, do Sevilla, foi chamado para ficar no banco. A seleção lidera as eliminatórias, com 30 pontos. Para confirmar a classificação para o Mundial da Rússia, o Brasil precisa vencer no Itaquerão e torcer por uma combinação de resultados na rodada. "Acredito que a gente tem que procurar fazer um grande jogo. Temos a oportunidade de fazer mais um jogo, independentemente de confirmar ou não a vaga", acrescentou. Neste sábado, a seleção fez uma treino aberto para os torcedores no Morumbi.