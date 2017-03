Linense vence o São Bernardo e se aproxima de classificação inédita

São Paulo, SP (FOLHAPRESS) – O Linense venceu o São Bernardo, por 1 a 0, neste sábado (25), no estádio Gilberto Siqueira Lopes e deu um importante passo para a classificação inédita às quartas de final do Campeonato Paulista. Com um público de mais de cinco mil pessoas, em casa, o Linense, que está na liderança isolada do Grupo B, com 17 pontos, precisa torcer pelo tropeço do São Paulo contra o Corinthians para seguir líder. Se o Red Bull não ganhar do Botafogo neste domingo (26), o time da cidade de Lins garante pela primeira vez em sua história a classificação para as quartas de final da competição. O São Bernardo completa quatro jogos sem vitória, com quatro derrotas e um empate, e continua na lanterna do Grupo A, com dez pontos, e luta para não ser rebaixado no Paulista. O próximo jogo do Linense será na próxima quarta-feira (29) contra o Corinthians, na arena Corinthians. O São Bernardo recebe o São Paulo, em sua casa, no estádio Primeiro de Maio. Todos os jogos desta quarta serão às 21h45. Mirassol e Novorizontino empatam e classificam o Santos nas quartas SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mirassol empata com o Novorizontino em 0 a 0 e se complica em sua busca pela classificação das quartas de final do Campeonato Paulista. Jogando como visitante no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, o Mirassol jogou no ataque desde do início da partida até o fim do primeiro tempo e levou perigo ao Novorizontino. Já no segundo tempo, ambos os times jogaram bem, mas sem êxito de gols. O Mirassol, que possui 15 pontos, e está na terceira posição do Grupo D, pode ser eliminado do Paulista se a Ponte Preta vencer o São Bento neste domingo (26). O Novorizontino pode se classificar se o São Bento não vencer o time de Campinas. Na última fase de classificação, que vai acontecer nesta quarta-feira (29), o Novorizontino enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e o Mirassol recebe o São Bento no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Com o empate entre Novorizontino e Mirassol, o Santos se beneficiou e garantiu vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência. Ferroviária vence o Ituano e ganha fôlego contra o rebaixamento SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária venceu o Ituano por 3 a 1, em jogo realizado neste sábado (25), na arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e tirou o time da zona de rebaixamento com uma rodada para o término da primeira fase do Campeonato Paulista. Com a vitória, a Ferroviária chegou a 12 pontos no campeonato e deixou para trás o Santo André, com 11 pontos, o Audax, com 9 pontos, São Bernardo e São Bento, com 10 pontos. Tiago Marques abriu o placar para a Ferroviária aos sete minutos. Aos 11, Juninho ampliou. O Galo de Itu descontou no segundo tempo, com Juliano Levak, mas na sequência Marques, de novo, marcou e decretando o triunfo da Ferroviária. O Ituano terá que torcer por um tropeço do Botafogo para não ficar ainda mais em desvantagem na briga pela classificação à próxima fase do Paulista. Na última rodada, o time vai enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto, e depende das próprias forças para evitar a queda à segunda divisão. Já o Ituano joga em casa contra o Red Bull Brasil.