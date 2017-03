Tiroteio em ônibus causa a morte de uma pessoa em Las Vegas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população está retornando ao coração de Las Vegas depois que um homem armado atirou contra pessoas em um ônibus público e se manteve lá, causando o fechamento de um movimentado corredor turístico por horas. O impasse começou às 11h da manhã deste sábado (25) com o tiroteio que causou a morte de uma pessoa e deixou outra ferida. O fato ocorreu em um ônibus de dois andares na Las Vegas Boulevard, próximo ao Cosmopolitan hotel-cassino. O suspeito atirou de dentro do ônibus e lá permaneceu. Duas pessoas foram levadas ao hospital e uma delas não sobreviveu. Por horas, negociadores, robôs e veículos blindados se mantiveram ao redor do ônibus. Enquanto isso, policiais percorreram os cassinos do entorno alertando turistas. Segundo a polícia, o suspeito se entregou por volta de 15h30, sem incidentes. Não há mais informações sobre o suspeito. A polícia acredita que não há outros envolvidos no crime e descartou a possibilidade de terrorismo.