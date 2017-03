Treino aberto da Seleção contagia torcedor no Morumbi

(foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Tite sempre fala de como se importa com o lado humano em seus trabalhos. É justamente por isso que, desde a sua chegada à Seleção, em todas as convocações houve pelo menos um treino aberto ao público, como na tarde deste sábado (25), no Morumbi.

Quase 12 mil torcedores trocaram um quilo de alimento não perecível pelo ingresso ao estádio e puderam acompanhar o treinamento da Seleção Brasileira, que retornou aos trabalhos após merecida folga na sexta-feira.

Em campo, durante a atividade, viram os jogadores que não foram titulares contra o Uruguai realizarem um exercício intenso em campo reduzido. Já o restante do grupo, formado pelos titulares de quinta-feira, fez uma atividade regenerativa. Depois, seguiu para o gramado para também ter o contato com os torcedores.

Quando o treinamento acabou, os jogadores começaram a lançar bolas para a torcida, para o delírio do público. Tanto aqueles que estava no anel superior quanto os do anel inferior ganharam suas recordações deste dia de alegria em São Paulo.

– É muito bom receber esse carinho. O torcedor precisa saber que estamos do lado dele e que nós precisamos deles ao nosso lado - disse o meia Casemiro, um dos mais empolgados com a festa e a proximidade do público.

Quem também foi ao encontro do público foi o técnico Tite. Bastante ovacionado pelos torcedores, ele percorreu a arquibancada tirando fotos e dando autógrafos.

A Seleção Brasileira volta a treinar no campo neste domingo. Desta vez na Arena Corinthians. A atividade começa novamente às 16h. A imprensa terá acesso aos primeiros 20 minutos de trabalho.