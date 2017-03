Vettel vence na Austrália na abertura da nova Fórmula 1

(foto: Facebook/Ferrari)

Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu a corrida de abertura do Mundial 2017 de Fórmula 1. A prova disputada em Melbourne na Austrália inaugurou o que chamam de nova Fórmula 1, com novas regras e novo formato dos carros. A segunda colocação ficou com Lewis Hamilton, da Mercedes. Valteri Bottas, também da Mercedes, completou o pódio. Kimi Haikkonen, Ferrari, chegou em quarto. O brasileiro Felipe Massa, Willians, terminou em sexto, com uma boa prova.

A vitória de Vettel teve muito simbolismo, já que encerrou a hegemonia da Mercedes no campeonato de 2016. Também foi a primeira vitória da Ferrari desde 2015.

A próxima corrida acontece no dia 9 de abril, na China. A temporada 2017 tem 20 provas agendadas.