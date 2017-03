Ferrari acerta tática, e Vettel vence GP da Austrália; Massa é o sexto

JULIANNE CERASOLI MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferrari acertou ao atrasar a primeira parada de Sebastian Vettel nos boxes. A estratégia representou a vitória do alemão no GP da Austrália. O ferrarista estava na segunda colocação, mas assumiu a ponta depois que saiu dos boxes. Hamilton perdeu tempo depois na parada, segundos cruciais para a ultrapassagem de Vettel. O inglês terminou em segundo. Bottas foi o terceiro, com Raikkonen na quarta colocação. Felipe Massa terminou na sexta colocação. Hamilton teve de ir primeiro ao pit stop antes do tempo previsto devido ao desgaste dos pneus. "Nós tivemos problemas com os pneus", admitiu Hamilton. "Foi uma corrida incrível. A equipe trabalhou muito e não dormiu nesta semana", disse Vettel. A vitória de Vettel reforça os resultados consistentes apresentados pela Ferrari nos treinos realizados na Austrália. O circuito de Melbourne, com poucos pontos de ultrapassagem, dificultou as disputas entre os pilotos, deixando a prova monótona. HAMILTON X VETTEL Melhor nas sessões de treinos em Melbourne, Lewis Hamilton largou na pole e manteve a primeira colocação logo após o sinal verde. Ele e Vettel abriram vantagem sobre os demais antes da primeira parada. Hamilton perdeu posição após Sebastian Vettel sair dos boxes, na 24ª volta. O alemão contou com o apoio de Verstappen e Raikkonen, que seguraram Hamilton antes de fazerem o pit stop. Vettel abriu 9 segundos para Hamilton a 20 voltas do fim. FELIPE MASSA O brasileiro Felipe Massa ganhou uma posição logo após a largada, pulando para 6º. Massa não ameaçou as Ferraris e Mercedes, tendo Verstappen à frente.